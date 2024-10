F1 - Ferrari : Leclerc prépare du lourd pour 2025 !

Pierrick Levallet

Troisième du classement des pilotes cette saison, Charles Leclerc a encore une petite chance de rafler le titre à Max Verstappen. Mais le Monégasque va devoir faire face à la concurrence du Néerlandais, et aussi de Lando Norris. Le pilote de Ferrari se projète donc déjà en 2025, où il se voit bien être sacré champion du monde.

Charles Leclerc est encore dans la course pour le titre. Le Monégasque est troisième du championnat, derrière Lando Norris et Max Verstappen. Le pilote de Ferrari sait que la concurrence est féroce, surtout à 6 courses de la fin. Charles Leclerc a 24 points de retard sur le Britannique et est devancé d’un peu moins de 100 points par son rival de chez Red Bull. Il se projète donc déjà en 2025, où il se voit bien viser le titre. Et il l’a d’ailleurs bien fait savoir.

Le titre «sera réaliste» pour Leclerc en 2025

« Nous voyons beaucoup de progrès. Nous avons juste besoin de temps pour apporter ces évolutions sur la voiture. Le titre en 2025 ? Oui, ce sera réaliste... Il s’agit évidemment d’un processus constant qui ne cesse d’évoluer et l’objectif est de toujours l’améliorer. Je dirais donc que 2025 sera bien, 2026 sera mieux et 2027 sera encore mieux et nous optimisons tout » a confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous ferons un pas en avant l’année prochaine»

« Il n’y a pas une seule équipe qui se dégrade d’une année sur l’autre. Ce qui compte, c’est la progression des autres. Mais de notre côté, je n’ai aucun doute sur le fait que nous ferons un pas en avant l’année prochaine et un autre l’année suivante » a ensuite ajouté Charles Leclerc. Reste maintenant à voir si le travail de Ferrari sera suffisant pour permettre au Monégasque de se battre sérieusement pour le titre en 2025.