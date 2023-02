F1 - Ferrari : Finie l’humiliation, place à la révolution

Arnaud De Kanel

L'intersaison a été agitée du côté de Ferrari. Bien partie pour empocher le titre avec Charles Leclerc en début d'année 2022, la Scuderia s'est sabordée en multipliant les mauvaises décisions pour devenir la risée du paddock et laisser filer Max Verstappen vers un deuxième sacre consécutif. Mais pour 2023, l'organigramme a été chamboulé et le rêve de titre est permis.

La disette est interminable pour Ferrari. Écurie la plus titrée du paddock, la Scuderia n'a plus gagné de championnat du monde des constructeurs depuis 2008. Pire encore, son dernier pilote champion du monde est Kimi Räikkönen, et cela remonte à 2007. Dépassée par Mercedes puis Red Bull, Ferrari avait toutes ses chances la saison passée mais elle n'a pas évité le fiasco. Dominatrice en début de saison, la Scuderia a tout perdu lorsque Max Verstappen est sorti de rodage. Pas aidée par les décisions douteuses de Mattia Binotto en course, elle s'est séparée de son directeur sportif et entend bien mettre fin à cette disette qui dure depuis plus de 10 ans.

Binotto out, Vasseur nommé

C'en était trop pour Ferrari en 2022. Alors que Charles Leclerc avait démarré en fanfare, les espoirs de titres se sont très vites envolés. Le coupable était désigné : Mattia Binotto. Le directeur sportif était régulièrement pointé du doigt pour ses erreurs de stratégies douteuses qui ont coûté des points précieux au Monégasque et à son coéquipier Carlos Sainz qui ont très vite perdu toute confiance. Et pourtant, il y avait la place... Red Bull avait mal débuté tandis que Mercedes n'était même pas dans les débats pour jouer la gagne. La dernière victoire de la Scuderia remonte au Grand Prix d'Autriche le 10 juillet dernier et depuis, plus aucune course sans que la célèbre monoplace rouge ne voit le drapeau à damiers en première position. En fin de saison, l'état-major du groupe prenait la décision d'évincer Binotto pour nommer Frédéric Vasseur. Salué par ses pairs pour le travail remarquable effectué avec Alfa Romeo, le Français s'est vu proposer une opportunité en or qu'il a immédiatement saisi. Il aura donc la lourde tâche de ramener Ferrari aux avants-postes et tenter d'aller conquérir le titre au nez et à la barbe de Max Verstappen.

«Le plus important pour nous est de mettre Ferrari devant»