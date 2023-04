F1 : Coupe de théâtre pour Leclerc ? Mercedes lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2024, l’avenir de Charles Leclerc chez Ferrari interroge ces derniers jours. Le Monégasque envisagerait de quitter la Scuderia et aurait eu des discussions avec Mercedes. Le pilote âgé de 25 ans a récemment démenti ces rumeurs, tout comme Toto Wolff, qui assure qu’il n’y a absolument rien de vrai dans ce dossier.

« Non, je vous ai dit avant les essais hivernaux que nous le ferons au cours de la saison. Il est sous contrat avec nous pour encore plus d’un an à partir de maintenant, nous avons le temps d’en discuter. Et je n’ai pas du tout peur de le perdre, je pense juste que ce n’est pas le bon moment pour le faire . » Alors que l’avenir de Charles Leclerc est au cœur des interrogations ces derniers jours, Frédéric Vasseur a tenu à rassurer sur l’avenir de son pilote chez Ferrari.

Leclerc dément les rumeurs sur son avenir

Charles Leclerc est sous contrat jusqu’en 2024, mais aurait eu des discussions avec Mercedes selon Leo Turrini, où Lewis Hamilton arrivera au terme de son bail à la fin de la saison. Des rumeurs que le principal intéressé a tenu à démentir : « Non, pas encore. Pas pour le moment. Pour l’instant, je suis entièrement concentré sur le projet avec lequel je suis engagé aujourd’hui : Ferrari. Comme je l’ai dit, j’ai entièrement confiance et je suis confiant pour l’avenir. Ensuite, nous verrons », a déclaré Charles Leclerc.

« Il n’y a rien de vrai là-dedans »