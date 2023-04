F1 : Verstappen surclasse Hamilton, il est choqué

Pierrick Levallet

Ayant connu quelques difficultés pendant les qualifications ce vendredi, Lewis Hamilton débutera la course de dimanche en Azerbaïdjan à la cinquième position. Le Britannique n'a rien pu faire pour rivaliser avec Red Bull et Ferrari. D'ailleurs, le pilote de Mercedes a avoué avoir été impressionné par le rythme de l'écurie autrichienne.

Ce vendredi, les pilotes de F1 ont pu définir l’ordre de départ de la course de dimanche en Azerbaïdjan. Si Charles Leclerc a décroché la pole position devant Max Verstappen, Lewis Hamilton a rencontré quelques difficultés à Bakou. Il s’est qualifié sur le fil en Q3, avant de réaliser le cinquième meilleur temps. Mais le septuple champion du monde espérait mieux.

«Il nous a manqué du temps pour être au niveau de Ferrari»

« Nous avons essayé autant que possible, nous avons tout donné. Le timing, et tout réussir sur ce circuit, ce n’est pas simple. J’ai eu des difficultés en Q2, j’avais plus de rythme mais je n’ai pas réussi un bon dernier tour. Mon premier run en Q3 était très fluide, mais malheureusement je n’ai pas réussi à l’égaler lors de la deuxième tentative, et il nous a manqué du temps pour être au niveau de Ferrari » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Ce n’est pas la position qu’on aimerait avoir»

Peut-on cependant s’attendre à mieux de la part de l’écurie allemande au cours du week-end ? Lewis Hamilton n’en est pas certain. « Nous ne pouvons pas faire de changements à la voiture donc c’est le rythme qu’on a. Mais c’est une bonne position de départ pour dimanche, ce n’est pas la position qu’on aimerait avoir car tout le monde veut gagner. Tout le monde a la victoire en tête dans l’équipe et tout le monde travaille aussi dur que possible. Nous n’avons pas d’évolutions sur la voiture ce week-end, mais nous travaillons pour en avoir une à l’avenir, qui devrait nous permettre de mieux nous battre » explique le Britannique.

«La voiture n’est pas la plus simple à piloter»