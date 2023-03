F1 : Comparaison légendaire signée Alonso, Hamilton va rougir

Pierrick Levallet

Alors que Max Verstappen semble encore bien parti pour rafler un troisième titre mondial, une bataille pourrait bien avoir lieu plus bas dans le tableau. Fernando Alonso, qui dispose d'une voiture étonnamment performante, pourrait venir mettre des bâtons dans les roues de Lewis Hamilton. L'Espagnol a d'ailleurs lancé une incroyable comparaison entre le Britannique et Michael Schumacher.

Alors que Red Bull a une nette avance sur les autres écuries cette saison, on pourrait assister à une belle bataille à trois pour la deuxième place du classement constructeur. Ferrari, Mercedes et Aston Martin pourraient être amenés à se battre régulièrement au cours de la saison. Un beau combat entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso pourrait donc avoir lieu durant les Grand Prix à venir. Et cette potentielle rivalité rappelle certains souvenirs à l’Espagnol, qui s’est déjà battu avec le Britannique par le passé.

Hamilton est «comme Michael Schumacher»

« C'est vrai qu'en 2007 nous étions coéquipiers, et aux yeux du public c'était la plus grande bataille qui soit, mais en 2007, aucun de nous n'était prêt. Il n'était peut-être pas prêt pour cette bataille, et ça se comprend, car il était rookie et arrivait en Formule 1. Quant à moi, je n'étais pas à mon meilleur niveau, je n'étais pas vraiment intégré à l'équipe. Bien sûr, nous avons eu toutes ces luttes ensemble, tout ce stress ensemble dans la lutte pour le titre, et nous n'étions pas bien gérés à l'époque. Certes, nous avons fini avec autant de points au championnat, ce que l'on pourrait voir comme une très grande bataille, équilibrée. Mais nous aurions tous deux pu faire mieux » regrette néanmoins Fernando Alonso dans le podcast Beyond The Grid .

«Si l'on veut battre Lewis, il faut être à son meilleur niveau»