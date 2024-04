F1 : C’est la guerre chez Red Bull, le clan Verstappen en danger !

Arnaud De Kanel

Accusé de comportement inapproprié à l'égard de son assistante, Christian Horner se retrouve dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Le clan autrichien, symbolisé par Helmut Marko et très proche de Max Verstappen, veut donc en profiter pour évincer l'actuel directeur de l'écurie Red Bull. La guerre de pouvoir fait rage en interne mais finalement, c'est Marko qui pourrait être débarqué.

Une lutte de pouvoir divise Red Bull depuis plusieurs semaines. D'un côté, Christian Horner, le directeur de l'écurie, face à Helmut Marko, la figure autrichienne du groupe. Marko est très proche de Max Verstappen et le pilote néerlandais a menacé à plusieurs reprises de quitter Red Bull si son mentor venait à être évincé. Le clan Verstappen fait bloc derrière Marko puisque Jos, le père de Max, a réclamé le départ de Horner suite aux accusations dont fait il fait l'objet. Or, la décision finale reviendra aux actionnaires du groupe Red Bull et cela risque de faire les affaires du Britannique.

Marko sur la sellette !

Selon les récentes informations, Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, pourrait se voir confier de nouvelles responsabilités en prenant la direction de l'ensemble du groupe, conformément aux souhaits de l'actionnaire majoritaire thaïlandais de la célèbre marque de boissons énergisantes. Malgré l'affaire en cours, Christian Horner bénéficierait toujours d'un soutien indéfectible. En effet, les Thaïlandais exprimeraient même le désir de rompre tous les liens avec le siège actuel en Autriche pour le relocaliser à Dubaï. Une réunion entre les hauts dirigeants de Red Bull aurait eu lieu à Dubaï à la suite du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Si l'on pensait initialement qu'il s'agissait de discuter de la résolution de l'affaire en cours, il s'est avéré que le sujet principal était en fait l'avenir du groupe Red Bull. Au cours de cette réunion, la position de Christian Horner aurait été non seulement maintenue, mais également renforcée. De quoi menacer sérieusement Helmut Marko qui a été questionné sur cette éventualité.

«Nous avons d’autres choses à nous soucier»