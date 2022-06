Formule 1

F1 : Ce nouveau projet qui fait scandale

Publié le 22 juin 2022 à 22h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 22 juin 2022 à 22h36

Alors que la perspective d’un Grand Prix de France de Formule 1 dans les rues de Nice à partir de 2023 a été évoquée par le directeur de la discipline Stefano Domenicali, plusieurs associations font part de leur mécontentement et montrent leur opposition au projet.

En 2018, le Grand Prix de France de Formule 1 effectuait son grand retour sur le circuit Paul Ricard du Castelet, dix ans après la victoire de Felipe Massa (Ferrari) à Nevers Magny-Cours., Alors que le tracé provençal accueillera la douzième manche de la saison 2022 le 24 juillet prochain, cette nouvelle édition pourrait bien être la dernière avant un long moment. En effet, le contrat qui lie la catégorie reine du sport automobile et les organisateurs français se termine cette année et, pour le moment, aucune annonce de prolongation n’a été faite, même si des discussions sont en cours depuis plusieurs semaines entre les deux parties. Malheureusement, la « Summer Race » est plus que jamais menacée de disparition. En effet, parmi les trois courses organisées depuis 2018 (celle de 2020 fut annulée en raison de la pandémie de covid-19), aucune d’entre elles n’a proposé un spectacle à la hauteur des attentes. L’épreuve française est même considérée par de nombreux fans comme l’une des plus ennuyeuses de la saison. Cependant, Stefano Domenicali, actuel patron de la Formule 1, a révélé le 17 juin dernier dans les colonnes de L’Equipe qu’un projet de course à Nice lui avait été soumis : « Vous n'êtes sans doute pas au courant, mais il y a un projet incroyable avec Nice, qui veut un Grand Prix. C'est génial, parce que cela prouve que d'autres destinations dans votre pays s'intéressent à la F1. Nous allons nous pencher sur les dossiers et les étudier attentivement. Il y a d'autres choses qui pourraient arriver très prochainement » avait-il déclaré à l’époque. Si Christian Estrosi, maire de Nice et actuel président du GP de France n’a pas démenti l’information, la perspective d’une course niçoise fait déjà polémique.

Le GP de France à Nice divise déjà