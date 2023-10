F1 : Ça chauffe chez Red Bull, Hamilton pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

La tension monte chez Red Bull depuis plusieurs semaines. Mis sous pression par ses employeurs, Sergio Perez est sur un siège éjectable. Le Mexicain est littéralement abandonné au sein de l'écurie autrichienne et ce manque de soutien agace particulièrement Lewis Hamilton. Le Britannique a poussé un coup de gueule à ce sujet.

Les jours de Sergio Perez chez Red Bull sont comptés. S'il ne parvient pas à finir vice-champion du monde, le Mexicain devrait perdre son baquet en fin de saison. Red Bull fait tout pour car l'écurie autrichienne ne soutient plus son pilote. Ce comportement plus que limite n'est pas du goût de Lewis Hamilton.

«Il est dans un environnement très compliqué»

« Je pense que son équipe ne l’aide pas du tout. Je sais que Red Bull est composé de nombreux membres, mais il y a des gens qui l’affectent psychologiquement et ne le soutiennent pas. Si j’entendais des choses aussi négatives sur moi chaque week-end, étalées dans la presse sans filtre, ce serait très difficile. Il est donc dans un environnement très compliqué pour lui, mais je pense qu’il a su y faire face », a dénoncé Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Britannique suppose tout de même que Sergio Perez peut s'en remettre à son entourage dans cette période délicate.

«Quelque chose de très lourd qui vous tombe dessus»