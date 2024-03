F1 : Aston Martin jubile, Alonso calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Sans faire de bruit, Aston Martin poursuit sur sa lancée de 2023 en réalisant un bon début de saison. Cela s’est traduit dimanche lors du Grand Prix d’Australie, où Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux ramenés des points. Malgré la satisfaction globale au sein de l’écurie, le pilote espagnol lui, a dénoncé un manque de rythme.

Aston Martin s’en sort très bien. Après les trois premiers Grand Prix de la saison, l’écurie de Lawrence Stroll trône à une belle quatrième place au classement du championnat du monde des constructeurs. Ce début de saison positif s’est illustré en Australie dimanche dernier, où à la fois Fernando Alonso et Lance Stroll ont obtenu des points.

F1 : Alonso sanctionné, Aston Martin hallucine https://t.co/MAjgwgu3Da pic.twitter.com/JbgcVW26Q6 — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

« Tout le mérite revient à nos deux pilotes »

Team principal d’Aston Martin, Mike Krack s’est d’ailleurs félicité de ce week-end à Melbourne : « Ce fut une course solide à l’Albert Park et nous avons marqué douze points au championnat. Tout le mérite revient à nos deux pilotes qui ont converti nos positions sur la grille en points, et en utilisant des stratégies pneumatiques très différentes. La course de Fernando [Alonso] a bénéficié de la voiture de sécurité virtuelle – bien que ce fut surprenant de le voir chuter à la huitième place avec la pénalité d’après courses, mais nous devons accepter cette décision » , a lâché l’ingénieur luxembourgeois dans des propos relayés par F1Only .

« C’était un week-end difficile pour nous en termes de rythme »