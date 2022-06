Formule 1

F1 : Après sa victoire au Canada, Max Verstappen est soulagé

Publié le 19 juin 2022 à 23h35 par Jules Kutos-Bertin

Vainqueur à Montréal juste devant Carlos Sainz Jr, Max Verstappen, parti en pole position, s’est satisfait de ce succès très précieux. Le pilote de l’écurie Red Bull est revenu sur cette course rythmée où la voiture de sécurité aurait pu lui jouer des tours. Grâce à sa victoire, le Néerlandais accroît son avance sur Charles Leclerc.

En dépit de sa pôle position, la victoire était très loin d’être acquise pour Max Verstappen qui n’avait jamais gagné de sa carrière à Montréal. Malgré la pression de Carlos Sainz Jr, la voiture de sécurité, ou encore la bonne course de Lewis Hamilton, Verstappen n’aura jamais tremblé. Une performance digne d’un champion du monde qui confirme que le Néerlandais est le favori numéro un à sa propre succession. Grâce à la 5ème place de Charles Leclerc (parti à la 19ème position), Max Verstappen a encore creusé son écart en tête du championnat du monde et il a fait un pas de plus vers son second titre. A présent, le pilote de l’écurie Red Bull a 49 points d’avance sur Charles Leclerc, son concurrent principal. Même s’il peut encore se passer plein de choses, Verstappen a pris une option supplémentaire et continue d’engranger de la confiance après un début de saison un peu difficile ponctué par plusieurs abandons. Christian Horner, son directeur, lui a tiré son chapeau après sa victoire au Canada. « Nous devons simplement prendre les courses les unes après les autres. Nous avons débuté une bonne série et c’est génial de se rendre à Silverstone en menant les deux championnats, Max est dans la forme de sa vie et réalise un travail incroyable », se félicite Horner dans des propos relayés par Nextgen Auto avant de décrypter ce Grand Prix : « Max ne pouvait pas sortir de la zone DRS aujourd’hui, et cette Ferrari était très rapide dans les lignes droites et pouvait donc vraiment attaquer sur les vibreurs, mais il n’a commis aucune erreur. Nous avons en fait perdu le contact avec la voiture, il pouvait nous entendre mais nous ne l’entendions pas. Mais je suppose qu’il n’a pas eu trop besoin de nous écouter ».

✅ Arabia Saudí ✅ Emilia Romagna✅ Miami ✅ España✅ Azerbaiyán ✅ Canadá¿Qué sigue para nuestro @Max33Verstappen ? 🔥💥 pic.twitter.com/wfjTUsXPTq — Red Bull Chile (@redbullCL) June 19, 2022

« Il n’y a vraiment pas la place pour faire une erreur »