F1 : Après l’imbroglio, Ocon va mettre Alpine d’accord ?

Arnaud De Kanel

Deux semaines se sont écoulées depuis le crash d'Esteban Ocon à Monaco causé après une tentative délibérée de dépassement sur son coéquipier Pierre Gasly. Cela aurait pu causer l'abandon de Gasly et Alpine n'avait pas du tout apprécié. Il était même question d'une suspension d'Ocon pour ce Grand Prix du Canada, course qui lui a plutôt bien réussi ces dernières années.

Week-end de course en Formule 1. Après l'émouvante victoire de Charles Leclerc à Monaco, le paddock retourne en Amérique pour y disputer le Grand Prix du Canada. Une course dans laquelle Esteban Ocon s'en était plutôt bien sorti l'an passé, lui qui sort de deux semaines très agitées et marquées par un incroyable imbroglio autour de sa participation à ce Grand Prix.



Ocon a soif de revanche

Cet imbroglio est né au Grand Prix de Monaco. Esteban Ocon avait tenté un dépassement impossible sur Pierre Gasly lors du premier tour et il aurait pu être à l'origine d'un double abandon pour Alpine. Forcément, cela n'a pas été du goût de Bruno Famin qui avait invectivé son pilote en direct sur Canal+ . L'Equipe avait ensuite évoqué une possible suspension d'Ocon pour ce Grand Prix du Canada mais il sera finalement bien présent. 6ème des qualifications et 8ème à l'arrivée l'an dernier, Ocon était rentré dans les points à l'inverse de Pierre Gasly. Il compte faire aussi bien ce week-end afin de montrer à Alpine qu'il a encore sa place, même s'il a appris qu'il ne sera pas conservé à l'issue de la saison.



Les pilotes devront couvrir les 305,270 km de course, soit 70 tours de 4,361 km sur le circuit Gilles Villeneuve et ses 13 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 19h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 23h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 18h30, suivie des qualifications à 22h. Enfin, le départ du Grand Prix de Monaco sera donné dimanche à 20h sur Canal+.

Le programme complet à Montréal

- Vendredi 6 juin



19h30 - 20h30 : Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

23h00 - 00h00 : Essais Libres 2 (Canal+ Sport)



- Samedi 7 juin



18h30 - 19h30 : Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

22h00 - 23h00 : Qualifications (Canal+ Sport)



- Dimanche 8 juin



20h00 : Départ du Grand Prix (Canal+)