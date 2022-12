F1 : Alpine va préparer une révolution

Arnaud De Kanel

En pleine saison, Alpine a connu un véritable fiasco. Lâchée par Fernando Alonso, l'écurie française s'était empressée de nommer Oscar Piastri à la place de l'Espagnol. Sauf que l'Australien n'était pas de cet avis, ce qui a terni l'image d'Alpine, pointée du doigt pour son manque de professionnalisme. Une révolution est prévue pour que ce genre de situation ne se reproduise plus.

Alpine aurait préféré éviter une telle humiliation. L'écurie d'Esteban Ocon a complètement perdu les pédales à l'annonce du départ de Fernando Alonso. Avant que Pierre Gasly ne la rejoigne, Oscar Piastri avait été promu titulaire, lui le pilote de l'Academy Alpine. De son côté, l'Australien prévoyait de s'engager avec McLaren et avait répondu publiquement sur les réseaux sociaux à l'annonce d'Alpine, très rapidement devenue la risée des internautes. Otmar Szafnauer, le directeur, assure que l’équipe a tiré des leçons de la perte de son ancien pilote, et qu’elle ne se laissera plus avoir.

«Nous tirerons les leçons de cette expérience»

« Ce qui s’est passé cet été n’est pas ce que nous avions prévu en décembre 2021. Donc, parce que ce n’est pas ce que nous avions prévu, on peut dire que nous aurions dû faire les choses différemment, de sorte que le plan de promotion de Piastri se soit effectivement concrétisé. À l’avenir, si nous recommençons, nous tirerons les leçons de cette expérience et nous ferons en sorte que les failles qui ont permis à Oscar de se soustraire au contrat que nous pensions avoir avec lui se referment. Ca devra être plus strict, et peut-être que le calendrier devrait être différent, de sorte qu’il y ait des leçons à tirer de cela » a reconnu Szafnauer dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Nous sommes engagés dans le programme des jeunes pilotes»