F1 : Alpine lance un énorme avertissement à Ocon

Hugo Chirossel

Alors que Pierre Gasly rejoindra Esteban Ocon la saison prochaine chez Alpine, les deux hommes sont des rivaux de longue date. Le second nommé a été impliqué dans plusieurs incidents avec Fernando Alonso, ce qu’Otmar Szafnauer ne veut pas voir se reproduire. Le directeur de l’écurie française souhaite qu’Esteban Ocon prenne de meilleures décisions en piste.

La saison prochaine, Alpine pourra compter sur un duo de pilotes français avec Pierre Gasly et Esteban Ocon. Une association qui a suscité quelques questions sur l’entente entre les deux hommes, qui sont connus pour être des rivaux de longue date. Otmar Szafnauer ne veut pas que leurs duels se transforment en incidents, comme cela a pu être le cas avec Fernando Alonso.

« Il s'agit simplement de prendre de meilleures décisions »

Pour éviter cela, le directeur d’Alpine estime qu’Esteban Ocon doit « probablement prendre de meilleures décisions lorsque ses coéquipiers sont à côté de lui, parce que l'on ne gagne pas une course dans le premier tour, coéquipier ou non », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Si l'on se montre agressif face à un concurrent et que l'on sort tous les deux de la piste, on est tous les deux perdants. Si l'on se montre agressif face à un coéquipier et que l'on sort tous les deux de la piste, devinez qui est perdant ? Donc il s'agit simplement de prendre de meilleures décisions et de dépasser plus tard. (…) Si nous avons besoin de le lui rappeler, je serai heureux de le faire . »

« Sous la pression, il ne fait souvent pas d'erreur »