Catastrophe en F1, le patron sort du silence

Benjamin Labrousse

Alors que le Grand Prix d’Emilie-Romagne était initialement prévu ce dimanche sur le circuit mythique d’Imola, ce dernier a finalement été annulé pour cause d’inondations terribles sévissant sur le nord de l’Italie. Le paddock a notamment été inondé, rendant la course impossible. Originaire de la région, le patron de la Formule 1 Stefano Domenicali a tenu à s’exprimer à ce sujet.

Pour lui, rien de pire ne pouvait arriver. Stefano Domenicali, actuel président de la Formule 1, est natif d’Imola dans le nord de l’Italie. Forcément, à ses yeux, le Grand Prix d’Emilie-Romagne ressort comme particulièrement important dans le calendrier des courses. Mais depuis plusieurs jours, l’inquiétude était présente pour les organisateurs alors que des pluies sévères menaçaient l’organisation du Grand Prix depuis plusieurs jours. C’est désormais officiel, les pilotes ne prendront pas part au GP d’Imola ce dimanche.

Le président de la F1 touché par une « tragédie » à Imola

Présent face à la presse ce mercredi pour justifier sa décision, Stefano Domenicali a tenu à livrer un message poignant pour sa ville natale. « C’est une véritable tragédie de voir ce qui est arrivé à Imola et en Emilie-Romagne, la ville et la région où j’ai grandi. Mes pensées et mes prières vont aux victimes des inondations et aux familles et communautés touchées. Je tiens à exprimer ma gratitude et mon admiration pour les incroyables services d’urgence qui travaillent sans relâche pour aider ceux qui en ont besoin et atténuer la situation – ce sont des héros et toute l’Italie est fière d’eux » , affirme le président de la Formule 1 dans des propos relayés par l’Auto-journal .

La décision d’annuler le GP d’Imola à cause des inondations était la « bonne » affirme Domenicali