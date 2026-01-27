Zinedine Zidane : L’enquête exigée par le président de la République !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien président de la République, Jacques Chirac était également à côté de cela un grand fan de football, lui qu’on a notamment pu voir à de nombreuses reprises aux matchs de l’équipe de France. Comme beaucoup, il vouait également une admiration particulière à Zinedine Zidane. Forcément, quand quelque chose arrivait au numéro 10 des Bleus, Chirac n’hésitait pas à demander à avoir des réponses.

En 2006, la carrière de Zinedine Zidane s’était terminée sur un point noir avec cette défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Italie, mais surtout cette exclusion suite à un coup de tête sur Marco Materazzi. Si les images avaient rapidement été diffusées à la télévision, au stade, c’était l’incompréhension face à ce carton rouge donné au numéro 10 de l’équipe de France. Que s’était-il passé ? Pour en avoir le coeur net, Jacques Chirac, alors président de la République, avait confié une mission à son ministre.

« Chirac intime l’ordre à Jean-François Lamour de trouver l’information » C’est Jean-Baptiste Guégan qui avait révélé cette enquête exigée par Jacques Chirac. Présent sur Twitch avec Rivenzi il y a quelques années, le spécialiste en géopolitique du Sport avait alors fait savoir : « Tout le monde est dévasté après cette finale. Personne n’a vraiment vu en tribunes ce qui s’est passé. Jacques Chirac intime l’ordre à Jean-François Lamour (alors ministre de la Jeunesse, des sports et de la vie associative) de trouver l’information. Chirac descend dans les vestiaires et s’isole avec Zidane à la fin du match. Ça dure 10-15 minutes. Lamour nous a dit qu’il avait essayé de savoir ce qui s’était passé. Mais personne ne sait ce qui s'est dit ».