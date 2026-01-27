Mercato - Le PSG lâche 100M€ : Luis Enrique désabusé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a déboursé plus de 100M€ lors du dernier mercato estival avec les arrivées de Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, deux éléments qui peinent pour l’instant à donner satisfaction sous leurs nouvelles couleurs. D’ailleurs, selon les révélations d’un ancien joueur emblématique du football français, Luis Enrique serait lui-même très déçu du rendement de ces deux nouvelles recrues au PSG.

Largement pointés du doigt depuis leur arrivée au PSG l’été dernier, Lucas Chevalier (24 ans) et Ilya Zabarnyi (23 ans) peinent encore à convaincre les observateurs. Le club francilien a pourtant misé un peu plus de 100M€ au total pour ces deux recrutements, mais cette dépense importante sur le mercato ne semble pas encore vraiment porter ses fruits pour le PSG. Et cela commencerait à irriter Luis Enrique si l’on en croit les révélations de Christophe Dugarry sur RMC.

« Luis Enrique est déçu » L’ancien attaquant de l’OM s’est prononcé au sujet des performances de Zabarnyi et Chevalier au PSG qui semblent déjà faire cogiter leur entraîneur : « Ils ont pris deux mecs pour entrer dans le puzzle du PSG. Ça ne fait pas clic, ça ne marche pas ! Rien n'est jamais irréversible. Mais, pour l'instant, Luis Campos et Luis Enrique sont déçus par Ilya Zabarnyi et Lucas Chevalier », a révélé Dugarry sur l'intégration délicate des deux recrues parisiennes du mercato.