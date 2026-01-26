Transferts à l'OM : Ça discute avec plusieurs attaquants !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir officialisé les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri vendredi dernier, l’OM n’en a pas encore terminé avec son mercato hivernal. En ce sens, la direction olympienne discute actuellement avec plusieurs attaquants, alors que Robinio Vaz est parti à l’AS Rome et que Neal Maupay est en passe de rejoindre le FC Séville.

Samedi dernier, à l’occasion de la réception du RC Lens (3-1), Roberto De Zerbi a lancé ses deux nouvelles recrues : Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans). Un jour seulement après l’officialisation de leurs arrivées, ils étaient tous les deux titulaires contre le club qui occupait jusque-là la première place de Ligue 1, mais ils pourraient ne pas être les seuls à s’engager avec l’OM cet hiver.

Après les départs de Vaz et Maupay, l’OM discute avec plusieurs attaquants En effet, comme indiqué par le journaliste Loïc Tanzi dans un question/réponse sur le site de L’Équipe, Marseille discute actuellement avec plusieurs attaquants. Après avoir vendu Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome contre 25M€, l’OM est en passe de se séparer de Neal Maupay. D’après les informations du 10 Sport, le joueur âgé de 29 ans va rejoindre le FC Séville en prêt avec option d’achat, estimée à 5M€. À ce poste, Roberto De Zerbi ne peut désormais compter plus que sur Amine Gouiri (25 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans).