«Meilleur» que Zinedine Zidane, son nom est révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au fil de sa carrière, Zinedine Zidane est devenu l’une des légendes du football français et même mondial. Il faut dire que sur un terrain de football, le milieu offensif régalait tout le monde. Un talent exceptionnel, qui n’était toutefois pas aussi prononcé au début de sa carrière. En effet, plus jeune, alors qu’il était aux Girondins de Bordeaux, Zidane n’était pas le meilleur.

Zinedine Zidane a fait les beaux jours de l'équipe de France en tant que joueur et peut-être bientôt comme sélectionneur. Le champion du monde 98 en a régalé plus d’un, mais voilà que cette carrière exceptionnelle n’était peut-être pas celle qu'on attendait pour lui quand il était plus jeune. En effet, si le talent de Zidane s'est fait remarquer très tôt, il y avait visiblement encore plus fort…

« En plus de son talent au dessus de la moyenne, il avait confiance » Et c’est du côté des Girondins de Bordeaux que Pierrot Labat, ancien formateur, avait trouvé mieux que Zinedine Zidane : Christophe Dugarry. Pour Le Vestiaire, en 2018, il expliquait ainsi concernant le pote de Zizou : « À 17-18 ans, oui, Dugarry était meilleur que Zizou. Techniquement. Mais bon, je n’étais pas le seul à le dire. Jean-François Jodar, le sélectionneur de ces jeunes à l’époque, me l’avait dit au téléphone. Et il savait de quoi il parlait. (…) Après, pourquoi Duga était plus fort ? Déjà, car il avait plus confiance en lui. En plus de son talent au dessus de la moyenne, il avait confiance et arrivait à faire plus de choses ».