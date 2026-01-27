PSG : Un coup de maître signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'officialisation tant attendue est arrivée lundi soir. Après des jours de spéculations et de témoignages dans la presse, le PSG a annoncé la première et éventuellement unique recrue de son mercato hivernal. Un gamin de 18 ans arrive au centre d'entraînement du PSG. Et sous Luis Enrique, il pourrait éclore comme un grand talent selon les bruits de couloir de l'autre côté des Pyrénées...

A tout juste 18 ans, il a fêté sa majorité le 12 janvier dernier seulement quelques jours avant l'irruption du feuilleton autour de son avenir dans la presse espagnole et française. De La Masia à l'équipe première du FC Barcelone, il a tout plaqué pour le PSG. De manière officielle, il a rejoint le champion d'Europe ces dernières heures.

«Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant» Lundi soir, le PSG a publié un communiqué par le biais duquel on apprend la signature de Dro Fernandez. Le milieu de terrain de 18 ans est devenu un joueur du Paris Saint-Germain et le sera jusqu'en juin 2030 comme le stipule son contrat. Dans le communiqué en question, le principal intéressé a déjà adressé un message plein d'affection destiné aux supporters du club et aux salariés du PSG avant d'entamer sa nouvelle aventure parisienne. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot ».