PSG : Un coup de maître signé Luis Enrique ?

L'officialisation tant attendue est arrivée lundi soir. Après des jours de spéculations et de témoignages dans la presse, le PSG a annoncé la première et éventuellement unique recrue de son mercato hivernal. Un gamin de 18 ans arrive au centre d'entraînement du PSG. Et sous Luis Enrique, il pourrait éclore comme un grand talent selon les bruits de couloir de l'autre côté des Pyrénées...
A tout juste 18 ans, il a fêté sa majorité le 12 janvier dernier seulement quelques jours avant l'irruption du feuilleton autour de son avenir dans la presse espagnole et française. De La Masia à l'équipe première du FC Barcelone, il a tout plaqué pour le PSG. De manière officielle, il a rejoint le champion d'Europe ces dernières heures.
«Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant»
Lundi soir, le PSG a publié un communiqué par le biais duquel on apprend la signature de Dro Fernandez. Le milieu de terrain de 18 ans est devenu un joueur du Paris Saint-Germain et le sera jusqu'en juin 2030 comme le stipule son contrat. Dans le communiqué en question, le principal intéressé a déjà adressé un message plein d'affection destiné aux supporters du club et aux salariés du PSG avant d'entamer sa nouvelle aventure parisienne.
« Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot ».
«Ceux qui le connaissent, notamment dans son club formateur, nous disent que c'est vraiment un talent à part»
Avant l'annonce officielle du PSG lundi soir, Edgar Groleau s'est attardé sur la formation de Dro Fernandez et son passage à Val Minor qui a révélé des pépites à son poste tels que Thiago Alcantara et son frère Rafinha. « Il n'a pas réussi à montrer sa personnalité en pro avec le Barça, il était trop tendre sur ses apparitions. Ceux qui le connaissent, notamment dans son club formateur, nous disent que c'est vraiment un talent à part. Il a la mentalité, la qualité technique pour devenir un très grand joueur. Ce n'est pas complètement anodin de les entendre dire ça, parce que le club où il a été formé avant d'arriver au centre de formation du Barça c'est l'ED Val Minor. Et c'est le même club que Thiago Alcantara, son frère Rafinha. Les dirigeants de ce club là disent que c'est un talent à part qu'on voit rarement ». Le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir une pépite entre ses mains d'après le journaliste de RMC, correspondant de la radio en Espagne. Reste à savoir ce qu'il adviendra de Fernandez sous la houlette de Luis Enrique au PSG.