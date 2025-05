Zinédine Zidane, le choc devant des milliards de personnes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eliminée aux portes de la demi-finale de la Star Academy, Marguerite avait déjà été observée par des milliards de téléspectateurs. La jeune femme était apparue lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en train de partager une scène avec Zinédine Zidane. Sur NRJ, elle est revenue sur cette expérience.

A l’affiche du film « Le mélange des Genres » avec Benjamin Lavernhe et Léa Drucker, Marguerite s’est rendue dans les studios de NRJ pour faire la promotion de cet œuvre. Une nouvelle fois, l’ancienne participante de la Star Academy est revenue sur les Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi ? Car la jeune femme avait fait une brève apparition lors de la cérémonie d’ouverture. Elle partageait alors la scène avec Zinédine Zidane, champion du monde de football en 1998 et star de ce spectacle.

Marguerite a partagé un moment avec Zidane

Interrogée sur cette folle expérience, Marguerite ne savait pas dans quoi elle s’embarquait en débarquant sur le lieu de tournage. « Je suis dans le film d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris avec Zidane. On ne me connaissait pas à l’époque, je faisais de la figuration, je savais que c’était un projet secret. Quand je suis arrivé, j’ai vu la flamme olympique et j’ai vu Zizou arriver. J’ai fait : « Ça n’a aucun sens ». D’ailleurs, j’ai appelé tout de suite mon frère, car mon frère est fan de Zidane. Il m’a dit : « Je pleure » » a-t-elle lâché.

« C'est fou quand même »

Au moment de tourner, Marguerite ne mesurait pas alors la portée de cette scène avec Zidane. « Je me dis que ça va être un petit truc entre les épreuves, je ne savais pas. En fait, c’était pour le commencement de la cérémonie. Des milliards de personnes étaient devant leur télévision. C’est fou quand même » a-t-elle lâché, quelques mois avant de se faire un nom suite à sa participation à la Star Academy.