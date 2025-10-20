Zinedine Zidane : Le choc à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par la Juventus Turin entre 1996 et 2001 durant sa carrière de joueur, Zinedine Zidane en avait choqué plus d'un lors de son tout premier entraînent avec le club bianconero. L'ancien défenseur italien Moreno Torricelli se livre à ce sujet et raconte le jour où il a découvert le phénomène Zidane de ses propres yeux lors d'une séance avec la Juve.

Lors du mercato estival 1996, la Juventus Turin avait décidé de foncer sur un certain Zinedine Zidane pour renforcer son effectif. Arrivé tout droit des Girondins de Bordeaux, le meneur de jeu débarquait donc en Italie pour son tout premier challenge à l'étranger, et Zidane n'a pas tardé à choquer ses nouveaux coéquipiers. Interrogé par Marca, l'ancien latéral droit turinois Moreno Torricelli avoue avoir été bluffé par le Français.

« De quelle planète vient ce type ? » « Lors du premier entraînement, il a fait quelques dribbles, et on s’est tous regardés comme pour dire : "de quelle planète vient ce type ?"», avoue Moreno Torricelli, qui avait donc découvert Zinedine Zidane lors de ce premier entraînement avec la Juventus Turin après son transfert. Et la suite, vous la connaissez avec une carrière brillante pour l'ancien numéro 10 de l'équipe de France...