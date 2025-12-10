Zinedine Zidane : La signature surprise est confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Zinedine Zidane et l'Union Foot de Touraine, voilà une association à laquelle personne ne s'attendait. Toutefois, ce mardi soir, il a été révélé que le Français était devenu coactionnaire de la formation de National 3. Si aucune communication officielle n'est tombée concernant l'arrivée de Zidane, celle-ci serait pourtant bel et bien réelle.

Alors qu'on attend encore et toujours l'officialisation de la nomination de Zinedine Zidane comme prochain sélectionneur de l'équipe de France, c'est une autre annonce qui devrait tomber prochainement. En effet, comme l'a révélé L'Equipe, Zizou a mis la main au portefeuille pour devenir coactionnaire de l'Union Foot de Touraine. De quoi forcément faire du bruit, mais au sein de la direction du club de National 3, on refuse pour le moment de confirmer officiellement.

« Certaines discussions existent pour l’avenir, mais... » « Certaines discussions existent pour l’avenir, mais rien n’est finalisé à ce stade. Néanmoins, nous travaillons à la suite du projet et avons sollicité plusieurs amis susceptibles de nous accompagner dans le développement du club », a expliqué Olivier Pickeu, manager général de l'Union Foot de Touraine, pour ICI Touraine.