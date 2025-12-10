Zinedine Zidane : La signature surprise est confirmée !

Zinedine Zidane et l'Union Foot de Touraine, voilà une association à laquelle personne ne s'attendait. Toutefois, ce mardi soir, il a été révélé que le Français était devenu coactionnaire de la formation de National 3. Si aucune communication officielle n'est tombée concernant l'arrivée de Zidane, celle-ci serait pourtant bel et bien réelle.
Alors qu'on attend encore et toujours l'officialisation de la nomination de Zinedine Zidane comme prochain sélectionneur de l'équipe de France, c'est une autre annonce qui devrait tomber prochainement. En effet, comme l'a révélé L'Equipe, Zizou a mis la main au portefeuille pour devenir coactionnaire de l'Union Foot de Touraine. De quoi forcément faire du bruit, mais au sein de la direction du club de National 3, on refuse pour le moment de confirmer officiellement.
« Certaines discussions existent pour l’avenir, mais... »
« Certaines discussions existent pour l’avenir, mais rien n’est finalisé à ce stade. Néanmoins, nous travaillons à la suite du projet et avons sollicité plusieurs amis susceptibles de nous accompagner dans le développement du club », a expliqué Olivier Pickeu, manager général de l'Union Foot de Touraine, pour ICI Touraine.
Zidane arrive !
Voilà donc le discours officiel à propos de Zinedine Zidane et l'Union Foot de Touraine. Mais le fait est que la version officieuse est quelque peu différente. En effet, pour ICI Touraine, un membre de la direction a lui confirmé de son côté l'arrivée de Zinedine Zidane comme coactionnaire. On attend donc désormais l'officialisation...