Zinédine Zidane : «Impossible», Cristiano Ronaldo le fait halluciner !

Triple vainqueur de la Ligue des Champions lors de son premier passage sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane a notamment pu compter sur un Cristiano Ronaldo ultra-dominateur en C1. David Bettoni, ancien adjoint de « Zizou », a révélé les coulisses de l’incroyable performance du Portugais face à Wolfsburg en 2016.
Pour beaucoup, Cristiano Ronaldo est tout simplement le meilleur joueur de l’histoire de la Ligue des Champions. Quintuple vainqueur de la compétition, le Portugais s’est notamment illustré lors des trois titres remportés par le Real Madrid, alors entraîné par Zinédine Zidane, entre 2016 et 2018. En quart de finale de l’édition 2015-2016, les Merengue sont en très mauvaise posture.
Cristiano Ronaldo brille avec Zidane
Battue 2-0 par Wolfsburg, la formation de Zidane renverse les Allemands au retour (3-0) grâce à un triplé de l’inévitable CR7. Adjoint du Français à cette époque, David Bettoni raconte. « On perd 2-0 en Allemagne, au retour il faut gagner 3-0 ou 4-1. Je me rappelle de la veille du match, c’est un peu du classique », indique Bettoni pour le média Carré.
« C’est du Ronaldo, rien n’est impossible pour lui »
« Il y avait une partie avec Zizou où les joueurs venaient faire des une deux et tirer au but, et puis après tu avais Cristiano Ronaldo qui m’appelait et qui voulait aller de l’autre côté du terrain avec une barrière. Je ne lui parlais pas souvent, mais ce jour là je lui ait dit ‘ça va tu vas bien Cristiano ?’ Il me regarde et il me dit ‘t’inquiètes pas, demain on va gagner, je vais mettre trois buts’. Et ce jour là il met trois buts. C’est du Ronaldo, rien n’est impossible pour lui », conclut l’acolyte de Zidane.