Zinédine Zidane : «Impossible», Cristiano Ronaldo le fait halluciner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Triple vainqueur de la Ligue des Champions lors de son premier passage sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane a notamment pu compter sur un Cristiano Ronaldo ultra-dominateur en C1. David Bettoni, ancien adjoint de « Zizou », a révélé les coulisses de l’incroyable performance du Portugais face à Wolfsburg en 2016.

Pour beaucoup, Cristiano Ronaldo est tout simplement le meilleur joueur de l’histoire de la Ligue des Champions. Quintuple vainqueur de la compétition, le Portugais s’est notamment illustré lors des trois titres remportés par le Real Madrid, alors entraîné par Zinédine Zidane, entre 2016 et 2018. En quart de finale de l’édition 2015-2016, les Merengue sont en très mauvaise posture.

Cristiano Ronaldo brille avec Zidane Battue 2-0 par Wolfsburg, la formation de Zidane renverse les Allemands au retour (3-0) grâce à un triplé de l’inévitable CR7. Adjoint du Français à cette époque, David Bettoni raconte. « On perd 2-0 en Allemagne, au retour il faut gagner 3-0 ou 4-1. Je me rappelle de la veille du match, c’est un peu du classique », indique Bettoni pour le média Carré.