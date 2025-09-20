Zidane zappe les Bleus et choisit l'Algérie : La vérité éclate !

Deuxième fils de Zinédine Zidane, Luca Zidane mène une carrière professionnelle depuis quelques années au poste de gardien de but. Formé au Real Madrid où il a disputé 2 matches dans l'équipe première, il a également évolué dans les équipes jeunes au niveau national pour la France. Mais une grosse surprise est en préparation : il pourrait porter les couleurs de l'Algérie prochainement.
Gardien de but de 27 ans, Luca Zidane réalise une carrière plutôt modeste en Espagne, où il commence à avoir une bonne expérience de la deuxième division. Au niveau international, il n'a jamais dépassé les catégories de jeune en équipe de France. Et ce vendredi, on a appris que le fils de Zinedine Zidane avait choisi de représenter l'Algérie...
Luca Zidane choisit l'Algérie
A l'approche de la CAN, l'Algérie veut se donner les moyens de briller de la meilleure des manières. En difficulté pour trouver un bon gardien, toutes les options sont envisagées. A commencer par enrôler Luca Zidane, qui possède également la nationalité algérienne. Malgré des débuts au Real Madrid, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans l'élite du championnat espagnol. Depuis 2024, il est gardien du club de Grenade et connaît actuellement un début de saison compliqué.
«Avec les gardiens qui n’assurent pas en sélection, il n’est pas impossible et il n’est surtout pas difficile de prendre une place de titulaire»
Interrogé par Foot Mercato, Yacine, qui gère la page Arobase Dzair sur les réseaux sociaux, estime que le fils Zidane pourrait bien se faire une place chez les A, compte tenu des difficultés de l'Algérie à se trouver un gardien fiable : «Encore une fois, au-delà du nom et de la "bonne opé' marketing’ avec le nom résonnant de Zidane, mérite-t-il d’être directement aux cages ? Face au désert en ce qui concerne ce poste, ça ne m’étonnerait pas qu’il soit sélectionné déjà. Avec les gardiens qui n’assurent pas en sélection, il n’est pas impossible et il n’est surtout pas difficile de prendre une place de titulaire en tant que gardien de la sélection algérienne. Personnellement, je pense que la fédération a pour objectif qu’il soit titulaire. Si je comprends ce choix ? Ce poste est particulièrement inquiétant ces dernières années : on a du mal à imaginer le futur. Les gardiens actuellement sélectionnés ont du mal à convaincre dans les cages, certains se blessent assez souvent, d’autres ne rassurent pas vu leur club (je pense à Mandrea en National, là où l’Algérie est censée être un Top 5 d’Afrique si l’on se réfère au classement FIFA, etc.). Zidane a une certaine expérience dans le monde du football, ça nous est profitable. Il ne faut pas omettre qu’il a déjà connu l’un des plus grands championnats, à savoir la Liga.»