Zidane zappe les Bleus et choisit l'Algérie : La vérité éclate !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième fils de Zinédine Zidane, Luca Zidane mène une carrière professionnelle depuis quelques années au poste de gardien de but. Formé au Real Madrid où il a disputé 2 matches dans l'équipe première, il a également évolué dans les équipes jeunes au niveau national pour la France. Mais une grosse surprise est en préparation : il pourrait porter les couleurs de l'Algérie prochainement.

Gardien de but de 27 ans, Luca Zidane réalise une carrière plutôt modeste en Espagne, où il commence à avoir une bonne expérience de la deuxième division. Au niveau international, il n'a jamais dépassé les catégories de jeune en équipe de France. Et ce vendredi, on a appris que le fils de Zinedine Zidane avait choisi de représenter l'Algérie...

Luca Zidane choisit l'Algérie A l'approche de la CAN, l'Algérie veut se donner les moyens de briller de la meilleure des manières. En difficulté pour trouver un bon gardien, toutes les options sont envisagées. A commencer par enrôler Luca Zidane, qui possède également la nationalité algérienne. Malgré des débuts au Real Madrid, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans l'élite du championnat espagnol. Depuis 2024, il est gardien du club de Grenade et connaît actuellement un début de saison compliqué.