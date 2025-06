Zidane se bagarre : La grosse sanction !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane n'a remporté qu'un seul Ballon d'Or au cours de sa carrière de joueur, lui qui aurait pourtant aspiré à un ou deux titres de plus avec toute l'étendue de son talent. Mais l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France et du Real Madrid a été sanctionné par certaines bagarres sur le terrain, ce qui lui a coûté le titre en 2000 et en 2006.

Considéré comme un véritable artiste avec le ballon et l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, Zinedine Zidane a néanmoins été plombé à plus d'un titre par son tempérament de feu sur les terrains. L'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France a plus d'une fois perdu ses nerfs en cours de match, et les bagarres qu'il a pu provoquer lui ont d'ailleurs coûté le Ballon d'Or à deux reprises en guise de sanction, en 2000 ainsi qu'en 2006.

Zidane, le premier coup de boule fatal en 2000 Gérard Ejnes, ancien directeur de la rédaction de France Football, s'est confié sur l'épineux cas Zidane pour Aliotop : « Pourquoi Zinédine Zidane n'a pas remporté 3 Ballons d'or ? Zidane a fait cadeau de 2 Ballons d'or. En 2000, en novembre, en plein pendant les votes, il met un coup de boule à un joueur de Hambourg en Ligue des champions. Le fair-play est un des critères. C'est une image choc en plein pendant les votes. Au final il se retrouve 7 votes derrière Figo », explique-t-il.