Zidane : Sa liaison révélée par une autre célébrité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille et régulièrement évoqué comme un fantasme pour le poste d’entraîneur de l’OM, Zinedine Zidane peut-il vraiment un jour être amené à atterrir sur le banc du club phocéen ? Pablo Longoria, le président de l’OM, a déjà évoqué la « liaison » spéciale entre Zidane et sa ville natale, sans pour autant en faire une option crédible pour le poste d’entraîneur.

Récemment interrogé par Média Carré, David Bettoni laissait la porte ouverte à l’OM pour une arrivée de Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur : « Ça peut être faisable parce que c’est l’OM, c’est Marseille, c’est le club de sa ville. Si à un moment donné dans sa carrière il sent qu’il peut se passer quelque chose, c’est un club qui peut l’attirer (…) Marseille, pourquoi pas, mais encore une fois, l’avenir nous le dira », confie celui qui a été l’adjoint de Zidane au Real Madrid, expliquant qu’il pourrait donc envisager un jour un challenge sur le banc de l’OM.

« Il y a toujours une liaison… » En février 2022, sur les ondes de RMC Sport, le président de l’OM Pablo Longoria évoquait lui aussi le rêve Zidane : « Zinedine Zidane est une personne très importante dans l'histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c'est l'un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui? C'est une question homérique, non? Dans le monde du football actuel », confiait le président de l’OM, qui reste donc très énigmatique sur la faisabilité de ce dossier tout en évoquant la liaison toujours forte entre Zidane et la ville de Marseille.