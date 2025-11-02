Zidane à l’OM : Un proche lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, le nom de Zinedine Zidane a plusieurs fois circulé du côté de l’OM, sans que rien ne se concrétise. Toutefois, David Bettoni, adjoint et ami de Zizou, ouvre la porte à la possibilité que l’ancien numéro 10 des Bleus débarque à Marseille à l’avenir.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane n'a jamais joué à l'OM mais son arrivée sur le banc du club phocéen a toujours été vu comme un fantasme par les Marseillais. Ami et adjoint de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, David Bettoni confirme d'ailleurs qu'entraîner l'OM a toujours été une vraie ambition pour Zizou.

Zidane à l'OM; Bettoni valide « Si c’est un risque à prendre ? Je pense que ce n’est pas quelqu’un qui va dire "je ne vais pas parce que je vais me casser la gueule". Ça peut être faisable parce que c’est l’OM, c’est Marseille, c’est le club de sa ville », lâche le fidèle adjoint de Zinedine Zidane dans une interview accordée au Média Carré avant de poursuivre.