Zidane, problème avec son argent ?

La rédaction

Marine Le Pen a pris la parole dans une interview accordée à LCI. Après certaines déclarations sur l'Algérie, certains médias ont rappelé la prise de position de Zinédine Zidane contre le FN en 2017, une déclaration à laquelle la cheffe du parti avait déjà réagi en invoquant le capital financier de l'ancien footballeur.

Si un clash avait déjà éclaté il y a quelques années entre Zinédine Zidane et Marine Le Pen, celui-ci pourrait être relancé avec les récentes déclarations de la cheffe du RN. « Moi, je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l’indépendance. Mais venir globalement dire que, pour l’Algérie, la colonisation était un drame, ce n’est pas vrai [...] Si on a réussi à faire la paix avec l’Allemagne, on devrait quand même réussir à le faire avec l’Algérie. » a déclaré la femme politique dans une interview accordée à Darius Rochebin sur LCI.

« Avec ce qu’il gagne, je comprends qu’il vote Macron »

Certains médias ont alors fait le rapprochement entre ces déclarations et d’anciens propos que Zinédine Zidane avait tenus il y a huit ans. Avant le second tour de l’élection présidentielle de 2017, l'ancien entraîneur du Real Madrid avait appelé à éviter le RN. Ce à quoi Marine Le Pen avait répondu : « Avec ce qu’il gagne, je comprends qu’il vote Macron. Je suppose que monsieur Zidane a pas mal de capital financier et que, donc, il a tout intérêt probablement à l'élection de monsieur Macron pour préserver la richesse qu'il a pu obtenir grâce à son talent. »

« Je suis loin de toutes ces idées-là »

Le natif de Marseille a plusieurs fois pris position contre ce parti politique. Il s'était déjà exprimé en faveur de Jacques Chirac en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, et il a réitéré en 2017 en déclarant en conférence de presse : « Le message, c'est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc (il faut) éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n'est jamais bon. »