Zidane le remplace : C'est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en sélection algérienne ces derniers mois, Luca Zidane fait partie des gardiens qui ont la très délicate mission de succéder à Raïs M'Bolhi, mythique portier des Fennecs. Et pour l'ancien international algérien Nordine Kourichi, c'est une situation qui est très difficile à assimiler.

Depuis quelques mois, Luca Zidane a décidé de changer de nationalité sportive pour rejoindre l'Algérie. Le portier de Grenade pourrait même être titulaire à la CAN en l'absence d'Alexis Guendouz. Il sera en concurrence avec Oussama Benbot (31 ans, USM Alger) et Anthony Mandréa (28 ans, Caen). Une situation problématique comme le regrette Nordine Kourichi, ancien défenseur central, troisième de la CAN 1984 avec les Fennecs, qui estime que la succession de la légende Raïs M'Bolhi va être très difficile à assumer.

«On ne succède pas à M'Bolhi comme ça» « M'Bolhi a fait des choix bizarres. On est à la recherche du bon gardien. Une des faiblesses se situe à ce niveau et celui des centraux, alors pourquoi pas Zidane ? À lui de prouver qu'il peut apporter un plus à l'équipe nationale. On ne succède pas à M'Bolhi comme ça. Zidane, il aurait dû venir avant pour le voir réellement sur des matches officiels », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.