Zidane - Equipe de France : L’annonce qui relance tout le feuilleton

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat depuis mai 2021, Zinédine Zidane est annoncé avec insistance du côté de l'équipe de France. Mais en Italie, on évoque plutôt une arrivée du champion du monde 1998 en Serie A. En cas de catastrophe, le Français pourrait prendre la succession de Thiago Motta à la Juventus.

A croire que rien ne pourrait empêcher sa nomination. Alors que Didier Deschamps a annoncé son départ de l’équipe de France après le Mondial 2026, les regards se dirigent vers Zinédine Zidane. Adulé dans l’hexagone, l’ancien entraîneur du Real Madrid est le grand favori pour s’installer sur le banc tricolore. Mais en Italie, un agent a évoqué une autre destinée pour Zidane.

Zidane va rejoindre l'Italie ?

Questionné par Tutto Juve sur l’avenir de la Juventus, Serxhio Mezi a laissé entendre que Zidane restait une cible prioritaire. Selon cet agent et intermédiaire de marché de la Fifa, il n’est pas impossible de le voir remplacer Thiago Motta, si les choses tournaient mal.

Thiago Motta en grand danger

« Thiago Motta doit comprendre qu'il n'y a plus de temps et que son poste est vraiment en jeu, surtout si une défaite devait arriver. Et attention au fantôme qui plane derrière le 'Stadium' et qui s'appelle Zinedine Zidane... » a-t-il confié au portail transalpin.