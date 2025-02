Succession de Deschamps : Le clan Zidane annonce la couleur !

Axel Cornic

Sans club depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait bientôt reprendre du service. Didier Deschamps, dont le contrat avec la Fédération française de football se termine en 2026, a ouvert grand la porte à sa succession et l’équipe de France pourrait bientôt être la solution parfaite.

C’est un feuilleton qui nous tiens en haleine depuis des années. Le début de la carrière d’entraîneur de Zinedine Zidane a été incroyable, avec notamment trois Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid. Mais depuis, plus rien ! La légende française n’a plus dirigé d’équipe depuis presque quatre ans et nombreux sont ceux qui veulent voir quelle sera la prochaine étape.

Équipe de France : «C’est fait», voilà le successeur de Deschamps

Deschamps enfin prêt à laisser sa place à Zidane

Une porte prestigieuse s’est rouverte tout récemment, puisque Didier Deschamps a parlé de son ancien coéquipier comme son successeur idéal à la tête de l’équipe de France. « Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s'il en aura envie. Ce sera sa décision, et celle du président (de la FFF, Philippe Diallo) » avait confié il y a seulement quelques semaines l’actuel sélectionneur des Bleus, dans un entretien accordé à L’Équipe.

La réponse de son fils !

Mais qu’en pense l’entourage de Zinedine Zidane ? Interrogé par Relevo, Luca Zidane a émis son avis au sujet d’un avenir sur le banc de l’équipe de France. « Il faut voir la volonté qu'il y a en France qu'il soit le successeur de Deschamps, non ? » a déclaré celui qui défend actuellement les couleurs du FC Granada, en deuxième division espagnole. « Le voir comme un entraîneur, je ne le sais pas, il faudra lui demander. C'est plus une question pour lui que pour moi. J'ai toujours dit que là où mon père est heureux, je serai heureux aussi ».