Zidane en visite à la Mecque

Dernièrement, le fils cadet de Zinédine Zidane, Luca, a décidé de représenter l’Algérie au niveau de la sélection nationale. Alors que le groupe de Vladimir Petkovic affronte l’Arabie Saoudite ce mardi 18 novembre en amical, le gardien de 27 ans a effectué le voyage, et s’est même rendu à la Mecque.

Un gros changement pour la famille de Zinédine Zidane. En septembre dernier, à moins d’un an de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Luca son deuxième fils, a décidé de représenter l’Algérie en sélection. Depuis, le gardien de 27 ans évoluant du côté du Racing Santander en Espagne, a été sélectionné à une reprise.

Luca Zidane en Arabie Saoudite « Je suis très content d'être ici. C'est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier. L'Algérie est mon pays, mon pays d'origine et de mes grands-parents », déclarait alors Luca Zidane fier de représenter les Fennecs. Ce mardi, les hommes de Vladimir Petkovic affronteront l’Arabie Saoudite à l’occasion d’un match amical.