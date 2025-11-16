«Colère et honte» : La catastrophe qui va enfoncer Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà critiqués pour la mauvaise situation sportive du SM Caen, la cote de popularité de Kylian Mbappé et son entourage ne va pas grimper en Normandie après l’élimination du club dès le 7e tour de Coupe de France, survenant quelques jours après le clash entre l’attaquant du Real Madrid et le rappeur Orelsan. L’entraîneur du Stade Malherbe n’a pas mâché ses mots en évoquant ce revers.

C’est une contreperformance qui tombe très mal pour Kylian Mbappé. Une semaine après la prise de bec entre le capitaine de l’équipe de France, propriétaire du Stade Malherbe de Caen, et le rappeur Orelsan, très attaché à la formation normande, Bayeux (R1) a réussi l’exploit de sortir le pensionnaire de National lors du 7e tour de Coupe de France (3-2), de quoi susciter la colère des supporters, une vingtaine d’entre eux attendant les joueurs leur arrivée au Stade d'Ornano de Caen samedi soir.

« Un gros sentiment de honte » Maxime d’Ornano, entraîneur du SM Caen, ne cachait pas sa colère au moment d’évoquer l’énorme contreperformance de son équipe. « Je n’avais pas imaginé ça. Mais je n’avais pas imaginé notre comportement, surtout. On s’était prévenu. On avait été prévenu. Si on triche avec le foot, on est puni. On a triché avec le foot. On n’a pas remporté nos duels, pour commencer. Face à un adversaire aussi valeureux que Bayeux, avec des qualités, dans un environnement qu’on connaissait, on s’est fait punir parce qu’on a triché, confiait-il samedi, rapporté par Sportacaen. Il y a de la colère, de la rage, de la honte. Un gros sentiment de honte. Avec les conséquences qui suivent, on le sait très bien. On a déçu beaucoup de monde. On s’est déçu nous-mêmes. C’est honteux. On marque le but, le scénario nous est favorable, on doit faire mieux dans tout. C’est surtout le gain des duels. On s’est fait laver dans les duels. On s’est fait bouffer. Dans le foot, il faut d’abord se donner, il faut d’abord gagner son duel. On n’a pas existé dans ce domaine-là. »