Zidane en Italie, c’est le choc !

Alexis Brunet

Avant de devenir une légende au Real Madrid, Zinédine Zidane a porté pendant cinq ans le maillot de la Juventus de Turin. En Italie, le Français a notamment croisé la route de Moreno Torricelli et ce dernier a été choqué par le talent du champion du monde, qui a impressionné tout le monde lors de son premier entraînement dans le Piémont.

Si l’image de Zinédine Zidane est difficilement détachable de celle du Real Madrid, le milieu de terrain offensif a aussi fait le bonheur d’un autre grand club européen. De 1996 à 2001, avant de débarquer en Espagne, le Français a évolué à la Juventus de Turin et son passage a beaucoup marqué.

« De quelle planète vient ce type ? » Coéquipier de Zinédine Zidane pendant plusieurs saisons, Moreno Torricelli a été bluffé par le talent du Français lorsqu’il évoluait à la Juventus de Turin. L’ancien international italien a d’ailleurs révélé à la Gazzetta dello Sport ce qu’il avait pensé lorsqu’il avait vu les premiers pas du futur champion du monde à l’entraînement. « Lors du premier entraînement, il a fait quelques dribbles, et on s’est tous regardés comme pour dire : "De quelle planète vient ce type ?" »