Zidane en Italie, c’est le choc !

Avant de devenir une légende au Real Madrid, Zinédine Zidane a porté pendant cinq ans le maillot de la Juventus de Turin. En Italie, le Français a notamment croisé la route de Moreno Torricelli et ce dernier a été choqué par le talent du champion du monde, qui a impressionné tout le monde lors de son premier entraînement dans le Piémont.
Si l’image de Zinédine Zidane est difficilement détachable de celle du Real Madrid, le milieu de terrain offensif a aussi fait le bonheur d’un autre grand club européen. De 1996 à 2001, avant de débarquer en Espagne, le Français a évolué à la Juventus de Turin et son passage a beaucoup marqué.
« De quelle planète vient ce type ? »
Coéquipier de Zinédine Zidane pendant plusieurs saisons, Moreno Torricelli a été bluffé par le talent du Français lorsqu’il évoluait à la Juventus de Turin. L’ancien international italien a d’ailleurs révélé à la Gazzetta dello Sport ce qu’il avait pensé lorsqu’il avait vu les premiers pas du futur champion du monde à l’entraînement. « Lors du premier entraînement, il a fait quelques dribbles, et on s’est tous regardés comme pour dire : "De quelle planète vient ce type ?" »
Bientôt l’équipe de France pour Zidane ?
Si de nombreux supporters de la Juventus aimeraient que Zinédine Zidane fasse son retour à Turin, cela ne devrait pas être cette option que choisira l’ancien milieu offensif pour la suite de sa carrière d’entraîneur. En effet, depuis un certain temps maintenant, il rêve de devenir sélectionneur de l’équipe de France. Il est d’ailleurs annoncé comme le favori pour succéder à Didier Deschamps, qui arrêtera après la Coupe du monde 2026.