Zidane en France, le choc est total !

Un invité de marque s'est présenté à Rodez samedi dernier. Champion du monde 1998, Zinédine Zidane a assisté à la rencontre organisée au stade Paul-Lignon face à Nancy. Une visite qui a laissé sans voix plusieurs joueurs ruthénois, à commencer par Mathis Magnin. Le défenseur suisse a livré ses impressions aux médias de son pays.

Coup d'envoi pour la Ligue 2. Ce samedi débutait la saison 2025/2026. La rencontre entre Rodez et Nancy ne figurait pas parmi les meilleurs affiches, mais elle a été évoquée à de nombreuses reprises dans l’actualité ces derniers jours. La faute ou grâce à Zinédine Zidane. Le champion du monde 1998, actionnaire de Rodez, a assisté au match et a rendu visite aux joueurs ruthénois après la rencontre.

Zidane, la visite surprise Un moment privilégié sur lequel est revenu Mathis Magnin, défenseur suisse de Rodez. « Ce n’est qu’à la fin du match que j’ai appris qu’il était là. Il a prononcé quelques mots devant notre groupe, pour dire qu’il avait pris plaisir à nous regarder jouer. On sait que ce n’est pas un grand bavard, il n’a pas énormément parlé, mais il dégage énormément de classe, de charisme. Quand tu le vois, tu as envie de l’écouter. L’année dernière, à Carouge, on a eu la chance de rencontrer Yaya Touré. Une grande personnalité aussi, mais ça n’avait rien à voir. Zizou a une aura que tous les footballeurs n’ont pas » a confié le joueur lors d’un entretien accordé au Matin.