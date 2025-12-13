Zidane avec sa femme, proche de tout plaquer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir mis un terme à sa carrière internationale pendant un an, Zinedine Zidane avait fait sensation en décidant de retourner avec les Bleus à l'été 2005. Une décision prise pendant des vacances passées en compagnie de sa femme, et Zidane avoue même voir songé à tout plaquer et à arrêter totalement sa carrière en plus de la sélection nationale.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane est notamment revenu sur sa décision de stopper l'équipe de France en 2004. Décision sur laquelle il est finalement revenu à peine un an plus tard. Et Zidane annonce une grosse surprise dans cet entretien, puisqu'il avoue avoir tout bonnement songé à tout envoyer valser et à stopper sa carrière dans sa globalité en 2004.

« À deux doigts de tout arrêter. Tout » « En fait, en 2004, j’ai été à deux doigts de tout arrêter. Tout. À 32 ans. Mais ça n’a duré qu’une seconde dans ma tête », confie Zinedine Zidane. Mais finalement, alors qu'il se trouvait en vacances avec son épouse pendant la première trêve internationale qu'il ratait avec l'équipe de France, il a réalisé que les Bleus lui manquaient et a donc songé à revenir.