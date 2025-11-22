Zidane avec Mbappé : L'annonce officielle inattendue !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France à la rentrée prochaine. Pour pallier le départ du champion du monde 98, la FFF devrait nommer Zinedine Zidane. Et à en croire Philippe Diallo, la signature de ce dernier pourrait être officialisée dès le mois de mars.

Didier Deschamps ne va plus faire long feu à la tête de l'équipe de France. En effet, le sélectionneur des Bleus a annoncé qu'il allait quitter son poste à la fin de son contrat, soit le 31 juillet 2026. Ayant qualifié la bande à Kylian Mbappé pour la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps prépare donc sa toute dernière compétition.

«Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il y a deux fenêtres» Alors que Zinedine Zidane devrait prendre la place de Didier Deschamps, Philippe Diallo a avoué à L'Equipe que sa signature pourrait être officialisée dès le mois de mars, soit cinq mois avant son intronisation. « Il n'y aura aucune annonce avant la fin de la Coupe du monde ? Rien n'est arrêté. Comment l'annonce du nouveau sélectionneur va-t-elle se passer ? Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du Comex (de la FFF). Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n'y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Serait-il possible d'organiser, en amont, une annonce avec Didier Deschamps et son successeur ? Tout est possible. Il y a deux fenêtres et donc on va déterminer quelle est la plus propice », a confié le président de la FFF, avant d'en rajouter une couche.