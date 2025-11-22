Retour de Zidane : La réunion au sommet, il balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

14 ans au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Voici la durée de l'ère-Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus. Le coach tricolore capitaine de France 98 devrait céder sa place à la légende de cette équipe : Zinedine Zidane. Le président de la FFF Philippe Diallo a été interrogé sur sa rencontre avec celui qui est surnommé « Zizou ».

Zinedine Zidane est sans club depuis mai 2021 et son second départ en tant que coach du Real Madrid. Depuis, malgré des rumeurs l'envoyant au PSG, à l'OM, en Angleterre voire même en Arabie saoudite, « Zizou » n'a pas encore repris du service. Avec le départ annoncé de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du monde 2026, Zidane est prêt à répondre à l'appel et s'est une fois de plus exprimé à ce sujet.

«J'ai le sentiment de pouvoir faire quelque chose avec l'équipe nationale» En mai dernier, Zinedine Zidane affirmait se sentir « légitime » pour hériter de la sélection nationale. Au Festival dello Sport en Italie au mois d'octobre, le champion du monde 98 en a rajouté une couche. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'ai le sentiment de pouvoir faire quelque chose avec l'équipe nationale, c'est ce que j'aimerais faire un jour ».