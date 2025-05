Zidane arrive en France, son rêve est réalisé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Créateur de contenus à succès et grand fan de football, Aminematué a eu la chance de réaliser plusieurs de ses rêves. En juin 2023, le vidéaste avait eu l'occasion de partager un moment privilégié avec Zinédine Zidane, l'idole de son enfance. Lors d'un long entretien, le youtubeur est revenu sur cette rencontre marquante.

Aminematué vit un rêve éveillé. Grâce à son travail, le vidéaste a pu rencontrer plusieurs idoles de jeunesse à commencer par Zinédine Zidane. Le créateur de contenus s’était rendu à Aix-en-Provence en juin 2023 pour participer au salon du football. Il avait pu poser avec le champion du monde 1998.

Aminematué raconte sa rencontre avec Zidane

« J'ai énormément de mal avec le fait d'idolâtrer, je suis plus dans le respect et l'admiration. Mais Zidane, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'être un enfant de 12 ans devant son idole. En plus, c'est un humain exceptionnel : souriant, posé, bavard, drôle, il a fait une petite vidéo pour mon père j'étais content » a raconté Aminematué. Grand fan du PSG, il a également eu l’occasion de partager des moments privilégiés avec deux grands noms du club parisien. « Les deux autres, c'est Pauleta et Neymar. Neymar, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué au PSG. Son arrivée, c'est du jamais vu au club. Ce qu'il fait, c'est sensationnel. En termes de football, c'est le seul qui pouvait se rapprocher de Messi et Ronaldo » a-t-il lâché à L’Equipe.

« On a fait de beaux projets »

Enfin, il n’a pas caché son admiration pour Karim Benzema, actuellement en Arabie Saoudite. « Il y a eu Karim Benzema aussi, on a fait un tournage ensemble au moment de son Ballon d'Or, c'est un super gars. Mais c'est comme pour les statistiques, j'ai l'impression de ne rien réaliser. Je suis sur une autoroute, dans un tunnel, et je vais tout droit. J'ai l'impression de passer à côté de choses incroyables et de continuer sans m'arrêter, de les vivre très brièvement. Peut-être que je réaliserai quand tout ça sera fini en me disant : ah ouais, quand même, on a fait de beaux projets » a déclaré le youtuber de 31 ans.