Lâché par tout le monde, Ménès se lâche sur Pascal Praud

Discret depuis son éviction du « Canal Football Club », Pierre Ménès a perdu contact avec énormément de personnalités. Depuis plusieurs années, le téléphone ne sonne plus, pour son plus grand désespoir. Heureusement, il peut compter sur le soutiens de quelques anciens collègues comme Pascal Praud, animateur star du C News.

Très présent sur sa chaîne Youtube mais aussi sur Instagram, Pierre Ménès a lâché une terrible confidence au détour d'une discussion sur Daniel Riolo et sur une possible apparition dans l'After Foot. « Il faudrait que mon téléphone sonne, ça fait quatre ans qu’il ne sonne plus » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club. Suspendu par Canal + en 2021 à la suite de diverses accusations de violences sexuelles, Ménès a perdu contact avec ses anciens compagnons comme Hervé Mathoux ou encore Dominique Armand. Désormais, les personnalités sur qui il peut compter se comptent sur les doigts d’une main.

Ménès confirme son amitié avec Praud

« Je suis ami avec Stéphane Plaza après il y en a beaucoup que je connais comme Jean-Luc Reichmann ou Nagui » a lâché Ménès au cours d’un live sur Instagram. L’ancien journaliste a aussi évoqué son amitié avec Pascal Praud. « On se voit quand il vient à la Baule. C’est quelqu’un de cultivé » a-t-il lâché.

Il avait volé à sa rescousse

D’ailleurs, Ménès n’avait pas hésité à prendre la défense de l’animateur, qui n’hésite pas à évoquer ses positions sur la chaîne C News, placé à droite de l’échiquier. « Pascal a des opinions, on le sait, il est plus de droite. Bah si vous êtes plus de gauche, vous écoutez Radio France ou France Inter et vous écoutez Léa Salamé le samedi soir. Et si vous êtes de droite, vous écoutez Pascal Praud et Cnews. C’est la pluralité, la diversité, la liberté d’expression. Elle est valable pour tous » avait-il lâché sur sa chaîne Youtube.