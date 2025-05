Yoann Gourcuff, sa nouvelle aventure !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Retraité des terrains depuis 2019, Yoann Gourcuff se fait rare. L’ancien phénomène des Girondins de Bordeaux affirmait en 2023 que couper du football lui avait fait le plus grand bien. Néanmoins, le 3 juin prochain, l’ancien meneur de jeu va rechausser les crampons dans le cadre d’un match opposant les légendes du FC Nantes au Variété Club de France.

Une carrière en dents de scie. Pour son passage aux Girondins de Bordeaux entre 2008 et 2010, Yoann Gourcuff restera pour beaucoup une légende de Ligue 1. Mais après son transfert vers l’OL, la carrière du génial meneur de jeu s’est effondrée peu à peu, lui qui compte tout de même 31 sélections en équipe de France, acquises entre 2008 et 2013. Très discret depuis sa retraite, Yoann Gourcuff s’était confié sur sa vie d’après-terrains.

« Quitter le monde du foot m’a fait beaucoup de bien »

« Ma fin de carrière, je l’ai très bien vécue. Je suis revenu à ce que je suis, je maîtrise les choses. Quitter le monde du foot m’a fait beaucoup de bien. Cela s’est fait très naturellement. Je suis un passionné de foot, j’aimais le jeu, les entraînements, les matches, mais tout ce qu’il y avait autour et qui prenait de plus en plus d’importance, toute cette exposition, cela ne me plaisait pas. Ce n’était pas moi. Je suis quelqu’un de discret, pudique. Aujourd’hui, je suis très bien dans ma vie », avait lâché l’ancien joueur désormais âgé de 38 ans auprès de Ouest France en 2023.

Yoann Gourcuff avec le Variété Club de France en juin

Un an après son match de gala avec les Girondins de Bordeaux, c’est du côté du Variété Club de France que Yoann Gourcuff va retrouver les terrains. Le 3 juin prochain, le club présidé par Karl Olive disposera d’une belle équipe avec Yoann Gourcuff, Robert Pirès, Sonny Anderson, Alain Giresse, mais aussi Matt Pokora et Teddy Riner. Ces derniers affronteront l’équipe de légende du FC Nantes.