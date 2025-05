Un joueur de l’OM snobe Deschamps, «je ne regrette pas»

Alexis Brunet

Au début de sa carrière, Amine Gouiri jouait avec l’équipe de France, dans toutes les catégories d’âge. Mais quand est arrivé le moment de faire son choix pour les 1, le joueur de l’OM a décidé de représenter l’Algérie, car il possédait la double nationalité. Un choix que l’attaquant marseillais ne regrette pas du tout.

Dernièrement, de plus en plus de joueurs décident de snober l’équipe de France pour rejoindre la sélection d’un autre pays dont ils possèdent la nationalité. C’est notamment le cas d’Amine Gouiri, qui a fait le choix de jouer pour l’Algérie, alors qu’il avait évolué en équipe de France chez les jeunes.

« Je ne regrette pas du tout »

Forcément, cette décision est loin d’être évidente à prendre. Toutefois, Amine Gouiri a affirmé à Free Foot qu’il ne regrettait rien. Le joueur de l’OM est d’ailleurs très fier de représenter l’Algérie, le pays de ses parents. « Franchement, la première fois que j’ai parlé avec le coach Belmadi, qui était à la tête de l’équipe, c’était deux mois avant ma première sélection. Et avant ça, je n’avais jamais parlé avec lui. Et là, j’ai réfléchi, mais je n’ai pas encore réfléchi pour prendre la décision. Avec la culture algérienne, que tes deux parents soient algériens, toute la famille, j’ai de la famille là-bas, donc, comme je l’ai dit, je n’ai pas réfléchi longtemps. Et franchement, je suis très content, je ne regrette pas du tout, et c’est une immense fierté de porter ce maillot. »

Déjà six buts pour Gouiri avec l’Algérie

Depuis l’annonce de sa décision de représenter l’Algérie, Amine Gouiri a disputé 14 matches avec sa sélection. Le joueur de l'OM s’est d’ailleurs déjà montré décisif à huit reprises, avec six buts et deux passes décisives.