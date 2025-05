Zidane refuse un retour en France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Légende de l'AJ Auxerre, Djibril Cissé était présent en conférence de presse ce jeudi pour présenter son jubilé, qui aura lieu au stade de l'Abbé-Deschamps le 27 mai prochain. Pour ce rendez-vous, l'ancien attaquant des Bleus a fait appel à un casting cinq étoiles. Contacté, Zinédine Zidane aurait décliné l'invitation.

Les stars seront nombreuses à Auxerre le 27 mai prochain pour célébrer la carrière de Djibril Cissé. De grands noms ont répondu à l’invitation comme Didier Drogba ou encore Thierry Henry.

Cissé annonce un casting cinq étoiles

« Quand tu as besoin d'un Didier Drogba ou un Thierry Henry, ils te disent oui tout de suite. Les gens qui seront là ont eu une importance dans ma carrière. Je devrais avoir Jean-Pierre Papin coach de l'autre équipe et peut-être Arsène Wenger » a confié Cissé, de passage en conférence de presse ce jeudi.

Zidane a dit non !

L’ancien buteur de l’AJA a aussi proposé à Zinédine Zidane de faire le déplacement. Mais pour des soucis de planning, il a préféré décliner l’invitation. « Je n'avais jamais parlé de Zidane avant, les gens se font des rêves. Il a un emploi du temps très chargé, il n'est pas disponible, je l'ai tout de même eu au téléphone et il me l'a fait savoir. Mais on essaie encore, on ne sait jamais » a déclaré Cissé. La rencontre sera diffusée sur La Chaîne L’Equipe.