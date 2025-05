Zinedine Zidane de retour, l’annonce surprise !

Axel Cornic

Après avoir marqué l’histoire avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de prendre un peu de recul. Il n’a plus de club depuis bientôt quatre ans et tout le monde veut savoir quelle sera la prochaine étape de sa carrière d’entraineur, avec l’équipe de France qui semble notamment l’attendre.

En seulement quelques années, Zinedine Zidane est devenu l’un des plus gros palmarès du football français, avec notamment trois Ligues des Champions. Mais depuis, plus rien ! L’ancien numéro 10 a quitté le Real Madrid le 30 juin 2021 et n’a plus repris de club depuis, même si en 2022 il semblait attendre qu’une place se libère à la tête de l’équipe de France.

Zidane toujours en attente

Finalement, Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu’en 2026, ce qui a poussé Zidane a prendre son mal en patience. Mais l’attente pourrait bientôt être finie, puisque l’actuel sélectionneur a annoncé son départ après la prochaine Coupe du monde... ouvrant d’ailleurs grand la porte à son ancien coéquipier ! « Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s'il en aura envie » avait déclaré DD, dans un long entretien accordé à L’Equipe.

A la Juventus, on rêve de lui !

Une belle proposition pourrait toutefois arriver dès cet été ! D’après les informations du journaliste italien Michele De Blasis, vice-directeur de Oggi Sport Notizie, Zinedine Zidane serait le grand rêve de John Elkann, propriétaire de la Juventus. Le poste d’entraineur a des chances de se libérer dans les prochaines semaines avec Igor Tudor qui pourrait être remercié à la fin de la saison, alors qu’il a remplacé Thiago Motta le 23 mars dernier. A noter que le club turinois a une place de choix dans le cœur de l’entraineur français, qui y a joué de 1996 à 2001 avant de rejoindre le Real Madrid.