275M€ : Le PSG frappe un énorme coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG bouclait le recrutement de trois joueurs de champ à savoir Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Trois joueurs qui semblaient destinés à préparer le futur, mais qui se sont finalement imposés dès cette saison. Par conséquent, leurs valeurs marchandes ont flambé pour atteindre un total de 275M€.

Lancé dans un nouveau projet depuis quelques années, le PSG a poursuivi sur sa stratégie de miser sur de jeunes joueurs afin de préparer l'avenir. Ainsi, Joao Neves (60M€ hors bonus), Willian Pacho (40M€) et Désiré Doué (50M€ hors bonus) ont tous les trois débarqué l'été dernier et se sont imposé comme des joueurs majeurs sous les ordres de Luis Enrique. Et cela se constate dans l'évolution de leurs valeurs marchandes.

100M€ de plus-values pour les recrues du PSG

En effet, l'Observatoire du football CIES a dévoilé sa Lettre hebdomadaire consacrée cette semaine aux « 100 joueurs ayant changé de club de manière permanente lors des deux dernières fenêtres de transfert dont la valeur actuelle permettrait aux équipes propriétaires de réaliser les plus grosses plus-values ». A ce petit jeu, le PSG frappe fort. Et pour cause, ses trois recrues estivales ont connu une énorme plus-values.

Neves-Doué-Pacho, 275M€ de valeur marchande au total

Ainsi, Désiré Doué et Joao Neves, respectivement valorisés à 101,2M€ et 110,4M€ ont vu leur valeur marchande explosé de plus de 40M€. Willian Pacho n'est pas en reste puisque l'Equatorien a connu lui aussi une belle progression avec une valeur marchande qui a augmenté de 19,3M€ pour atteindre 64,3M€. Autrement dit, le trio recruté par le PSG l'été dernier est valorisé au total à 275,9M€. La preuve que la stratégie de recrutement parisienne semble la bonne.