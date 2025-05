Doué - PSG : L’énorme surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG avait décidé de poursuivre sa stratégie qui vise à miser sur de jeunes éléments prometteurs en déboursant 50M€ pour le transfert de Désiré Doué qui avait débarqué en provenance du Stade Rennais. Et le natif d'Angers n'a pas perdu de temps pour s'imposer à Paris ce qui surprend son ancien entraîneur Julien Stéphan.

Fort d'un nouveau projet qui semble porter ses fruits, le PSG avait décidé l'été dernier de miser sur la jeunesse pour son mercato. Un an après avoir recruté Bradley Barcola en provenance de l'OL, le club de la capitale a cette fois-ci miser sur Désiré Doué, arraché au Stade Rennais pour 50M€, hors bonus. Et le natif d'Angers n'a pas perdu de temps pour s'imposer comme un élément clé du dispositif de Luis Enrique, au point d'avoir convaincu Didier Deschamps de lui offrir sa première sélection en équipe de France.

Stephan impressionné par l'intégration de Doué

Bien que le talent de Désiré Doué ne faisait aucun doute, sa capacité d'intégration a surpris tout le monde, à commencer par son ancien coach au Stade Rennais, Julian Stéphan. « Il aurait fallu être devin pour imaginer que Désiré allait s’intégrer à ce collectif du PSG à une telle vitesse », assure-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.

«Il aurait fallu être devin»

« De par son intelligence, sa maturité, son bagage technique au-dessus de la moyenne, son potentiel athlétique et son mental forgé pour le haut niveau, je n’avais aucun doute quant à son adaptation. Restait à en connaître le délai. Et à ce niveau-là, il faut avouer que ça n’a pas traîné, c’est vraiment à mettre au crédit du club, et du joueur », ajoute Julien Stéphan. Une belle surprise pour le PSG, qui ne s'attendait probablement pas à pouvoir compter sur Désiré Doué à ce niveau aussi rapidement.