PSG - Dembélé : Le choc annoncé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG réalise une saison qui pourrait devenir historique, Daniel Riolo souligne l’évolution impressionnante d’Ousmane Dembélé qui a pris un «choc de maturité» en seulement quelques semaines. Pour le plus grand bonheur des Parisiens.

Après une première partie de saison mitigée, Ousmane Dembélé a explosé en 2025 après son repositionnement dans l'axe dans un rôle de faux 9. Une aubaine pour le PSG qui peut s'appuyer sur un joueur qui se présente comme un sérieux prétendant au prochain Ballon d'Or, surtout en cas de victoire en Ligue des champions. Daniel Riolo évoque l'évolution du numéro du 10 du PSG, parlant même d'un «choc de maturité».

Riolo impressionné par Dembélé

« Il y a eu un choc de maturité chez lui. Tu avais l'impression qu'il arrivait pas à faire une phrase, que c'était vide derrière les yeux. Lui en 6 mois, il a pris une bouteille incroyable », a confié le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’évoquer à l’inverse le déclin de Kylian Mbappé.

«Il y a eu un choc de maturité chez lui»

« Pourquoi Mbappé n'arrive pas à jouer plus de 7km ? Parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il a le boulard... ? Quand tu n'es pas habitué à faire quelque chose, la transformation, elle peut se faire si tu en as envie et elle va prendre du temps », ajoute Daniel Riolo.