PSG - Barcola : Malaise confirmé !

Pierrick Levallet

Rayonnant lors de la première partie de saison avec le PSG, Bradley Barcola a baissé en régime à partir de l’hiver. L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et l’éclosion de Désiré Doué ne l’ont pas aidé. Depuis, l’international français nage en plein malaise. Et la tendance semble se confirmer petit à petit.

Après le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, les doutes ont été nombreux au sujet du PSG. Bradley Barcola a néanmoins fait taire les détracteurs du club de la capitale. Rayonnant lors de la première partie de saison, l’ancien de l’OL se présentait comme l’arme offensive majeure de Luis Enrique.

Barcola n'y arrive plus au PSG

Mais depuis l’hiver, tout a changé. L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et l’éclosion soudaine de Désiré Doué n’ont pas aidé Bradley Barcola, au contraire. Depuis, l’international français semble nager en plein malaise au PSG. Et plus le temps passe, plus la tendance se confirme.

Le malaise se confirme petit à petit

Comme le rapporte Le Parisien, l’ambiance serait plutôt bonne dans le vestiaire du PSG ces derniers temps. Mais elle ne serait pas vraiment contagieuse, si l’on en juge par les prestations insuffisantes de Bradley Barcola par exemple. L’attaquant de 22 ans n’a marqué qu’un seul but depuis mi-mars (contre Strasbourg le 3 mai dernier). Il commence même à voir Désiré Doué lui passer devant dans la hiérarchie. Luis Enrique va devoir trouver une solution pour remédier à ce problème.