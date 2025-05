«Je me dois de lui dire...» : Daniel Riolo sans tabou sur l’infidélité

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de l'émission Estelle Midi sur RMC, Daniel Riolo, connu pour son franc-parler, a abordé le sujet sensible de l'infidélité dans le couple. L'éditorialiste de 55 ans a souligné son devoir de prévenir un ami proche s'il venait à découvrir une infidélité dans son couple, malgré le risque de réactions négatives.

Figure de l’After Foot, Daniel Riolo n’hésite plus désormais à donner sur avis sur d’autres sujets dans l’émission Estelle Midi. L’éditorialiste de 55 ans fait partie de la bande d’Estelle Denis depuis son arrivée à la mi-journée sur RMC en 2021, de quoi lui permettre d’intervenir dans des débats de société, comme ce fut le cas ce mercredi, l’émission consacrant un sujet sur l’infidélité dans le couple.

« Je me dois de lui dire »

Invité à prendre position sur le fait de prévenir ou non un proche victime d’infidélité, Daniel Riolo s’est montré catégorique. « Si c’est un ami vraiment proche, si je le sais, je me dois de lui dire », a expliqué le journaliste sportif qui s’est déjà retrouvé dans ce cas de figure il y a bien longtemps.

« Les amis, c’est fait pour aider »

« J’ai un vague souvenir que plus jeune ça m’était arrivé de le dire à quelqu’un et en face, pour faire simple, la réponse était "de quoi tu te mêles", et il ou elle était prêt(e) à accepter. Et finalement, tu t’es aperçu que t’as foutu un peu la m**** et que t’aurais dû te mêler de tes affaires, confie Daniel Riolo. Mais néanmoins, si par la suite d’autres gens devaient être au courant, ou que je sais que ça pouvait lui faire du mal ou l’humilier, je m’en voudrais à mort de ne pas lui avoir dit. Même si ça doit occasionner comme réponse "mêle toi de ton c**", je lui dit quand même si je suis son meilleur ami. (…) Les amis, c’est fait pour aider. C’est pas fait pour cacher des trucs, et après parler dans le dos. »