Conflit avec Mbappé : Le PSG va lâcher un gros chèque

Alexis Brunet

Kylian Mbappé a beau avoir quitté le PSG il y a presque un an, il est toujours lié au club de la capitale. Pas sportivement, bien sûr, mais plutôt juridiquement. Le Français demande à son ancien club de lui verser 55M€, qui correspondent à des primes et des salaires non versés. Selon Pierre Ménès, l’état-major parisien sera forcé de payer au moins les salaires qu’il doit à son ancien joueur.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé avait fait le choix l’été dernier de quitter Paris pour s’engager avec le Real Madrid. Malheureusement, cela n’a pas acté la fin du conflit entre le Français et son ancien employeur. En effet, le champion du monde réclame toujours 55M€ à Paris.

Le clan Mbappé a fait saisir 55M€ sur les comptes du PSG

Une affaire qui traîne depuis longtemps, mais qui a connu un nouveau rebondissement dernièrement. Les avocats de Kylian Mbappé ont affirmé lors d’une conférence de presse qu’ils avaient demandé la saisie à titre conservatoire de ces 55M€ sur les comptes du PSG. Le club de la capitale a d’ailleurs réagi il y a quelques jours en demandant à la justice d’annuler cette saisie.

« Le PSG s’est mis à la faute »

On ne sait pas encore ce que donnera ce conflit, mais en tout cas le PSG sera peut-être bien obligé de payer. Selon Pierre Ménès, qui s’est exprimé lors d’un live Instagram, le club de la capitale devra au minimum verser les salaires qu’il doit à Kylian Mbappé. « Il ne va pas peut-être récupérer ses 55M€, mais les trois mois de salaire, c’est sûr. C’est normal, tu es un employé. Tu dois récupérer ce qu’on te doit, ton pognon. Le PSG s’est mis à la faute de ne pas avoir payé les trois mois de salaire. » Cela devrait donc représenter une grosse somme, puisque le Français touchait environ 70M€ bruts par an quand il évoluait à Paris.